О ситуации на территории Туркестанской области рассказали полицейские

На въездах и выездах в Туркестанской области установили несколько блокпостов, на которых проверяется автотранспорт и документы у пассажиров.

Во время митингов 4 и 5 января текущего года, протестующие, воспользовавшись ситуацией, пытались дестабилизировать обстановку в Жетысайском, Сарыагашском, Арысском районах, в городах Кентау и Туркестан. Так, в областном центре толпа из более 500 человек вышла на улицы и попыталась перекрыть дороги, а также железнодорожные пути. Комендант Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков

Учитывая, что Туркестан является духовной столицей тюркоязычных государств и центром притяжения паломников со всего мира, перед полицейскими стояла конкретная задача: не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить безопасность граждан. С чем полицейские отлично справились.

Благодаря слаженным и умелым действиям, сотрудники ДП Туркестанской области оперативно отреагировали, остановили и не допустили массовых беспорядков и нарушений закона. Всего, в отделы полиции за время введения чрезвычайного положения за различные правонарушения доставили свыше 900 человек, из них 329 привлечены к административной ответственности за нарушения режима чрезвычайного положения. За эти дни зарегистрировано 12 преступлений, связанных с массовыми беспорядками в городах Алматы и Шымкент. Задержаны 11 подозреваемых. У них изъяты оружие и награбленное имущество. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Так, на блокпост в Жетысайском районе сотрудники полиции остановили автомобиль LADA. У трех пассажиров следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла 11 сотовых телефонов разных моделей, 2 ноутбука и зарядное устройство. Установлено, что молодые люди, жители Туркестанской, Алматинской областей и города Шымкент. Вечером, 5 января, во время беспорядков в Алматы, они совершили ограбление одного из магазинов по продаже бытовой техники. Кроме того, в районный отдел доставили еще двух жителей Туркестанской области, причастных к преступлению.

В настоящее время в отношении мародеров проводится досудебное расследование по статье 191 ч.2 УК.

8 января 2022 года на блокпосту Актас по трассе Алматы-Термез-Ташкент сотрудники Казыгуртского РОП задержали автомобиль Toyota, в котором находились четыре жителя Сарыагашского и Келесского районов. При проверке оперативники обнаружили в автомобиле и изъяли пистолет. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 287 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Трое из задержанных принимали участие в массовых беспорядках в городах Алматы и Шымкент. Свое участие в них снимали на камеру мобильных телефонов.

По всем вышеперечисленным фактам подозреваемые находятся под стражей. Выясняются все обстоятельства. На сегодняшний день ситуация на территории Туркестанской области стабильная. Пресс-служба ДП ТО Пресс-служба ДП ТО

Напомним, что на территории области введено чрезвычайное положение до 19 января 2022 года и действует комендантский час с 23:00 до 7:00.