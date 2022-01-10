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20:00 10.01.2022

Jusan Bank возобновляет работу региональных филиалов

здание Фото: Пресс-служба Jusan Bank
Работу региональных филиалов возобновляет Jusan Bank. Об этом рассказали в пресс-службе финансового института.
С 10 января банк поэтапно возобновляет работу своих филиалов и отделений во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.Пресс-служба Jusan Bank

Режим работы филиалов и отделений устанавливается в каждом регионе отдельно, в зависимости от обстановки.

График работы открывшихся филиалов и отделений с 10 января 2022 года:

- операционный день Банка (по времени Нур-Султан), а также осуществление расчетно-кассовых операций в национальной валюте с 09.00 и до 17.00 - для физических и юридических лиц;

- в режиме консультации:

с 09.00 и до 18.00 - для физических лиц;

с 09.00 и до 17.00 - для юридических лиц

Временно недоступны операции по конвертации валют по причине приостановки работы Казахстанской фондовой биржи.

Отделения банка, расположенные в торгово-развлекательных центрах, будут доступны в рамках режима работы ТРЦ.

График работы филиалов и отделений банка может меняться. Информация будет дополнительно уточняться, пожалуйста, следите за новостями на нашем сайте и на официальных страницах банка в социальных сетях.Пресс-служба Jusan Bank

К настоящему времени восстановлена работа основной части банкоматной сети по всему Казахстану.

Банкоматы обеспечены наличными средствами и работают без каких-либо лимитов по выдаче денежных средств, за исключением отдаленных районов, а также «красных» зон, включая Алматы, Алматинскую область и Тараз, где работа банкоматной сети будет восстановлена по мере возможности и в зависимости от стабилизации ситуации.Пресс-служба Jusan Bank

Мобильные приложения Jusan и Jusan Business доступны и в целом работают стабильно.

Режим работы и адреса действующих отделений в вашем регионе, а также ответы на любые интересующие вас вопросы вы можете уточнить в контакт-центре Jusan Bank по номеру 7711.

Лицензия АРРФР №1.2.35/225/37 от 07.04.21.

Динара Халдарова
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