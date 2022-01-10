Jusan Bank возобновляет работу региональных филиалов
С 10 января банк поэтапно возобновляет работу своих филиалов и отделений во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.Пресс-служба Jusan Bank
Режим работы филиалов и отделений устанавливается в каждом регионе отдельно, в зависимости от обстановки.
График работы открывшихся филиалов и отделений с 10 января 2022 года:
- операционный день Банка (по времени Нур-Султан), а также осуществление расчетно-кассовых операций в национальной валюте с 09.00 и до 17.00 - для физических и юридических лиц;
- в режиме консультации:
с 09.00 и до 18.00 - для физических лиц;
с 09.00 и до 17.00 - для юридических лиц
Временно недоступны операции по конвертации валют по причине приостановки работы Казахстанской фондовой биржи.
Отделения банка, расположенные в торгово-развлекательных центрах, будут доступны в рамках режима работы ТРЦ.
График работы филиалов и отделений банка может меняться. Информация будет дополнительно уточняться, пожалуйста, следите за новостями на нашем сайте и на официальных страницах банка в социальных сетях.Пресс-служба Jusan Bank
К настоящему времени восстановлена работа основной части банкоматной сети по всему Казахстану.
Банкоматы обеспечены наличными средствами и работают без каких-либо лимитов по выдаче денежных средств, за исключением отдаленных районов, а также «красных» зон, включая Алматы, Алматинскую область и Тараз, где работа банкоматной сети будет восстановлена по мере возможности и в зависимости от стабилизации ситуации.Пресс-служба Jusan Bank
Мобильные приложения Jusan и Jusan Business доступны и в целом работают стабильно.
Режим работы и адреса действующих отделений в вашем регионе, а также ответы на любые интересующие вас вопросы вы можете уточнить в контакт-центре Jusan Bank по номеру 7711.
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