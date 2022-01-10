Jusan Bank возобновляет работу региональных филиалов

Режим работы филиалов и отделений устанавливается в каждом регионе отдельно, в зависимости от обстановки.

График работы открывшихся филиалов и отделений с 10 января 2022 года:

- операционный день Банка (по времени Нур-Султан), а также осуществление расчетно-кассовых операций в национальной валюте с 09.00 и до 17.00 - для физических и юридических лиц;

- в режиме консультации:

с 09.00 и до 18.00 - для физических лиц;

с 09.00 и до 17.00 - для юридических лиц