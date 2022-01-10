Помощь миротворцев позволила ВС РК сосредоточиться на борьбе с террористами — Минобороны

Охрана стратегических объектов воинскими подразделениями организации позволила военнослужащим ВС РК и сотрудникам других силовых структур совершить перегруппировку, полностью сосредоточиться на проведении антитеррористической операции. Пресс-служба Минобороны РК

Коллективные миротворческие силы ОДКБ общей численностью около 2,5 тыс. человек находятся на территории Казахстана временно до стабилизации ситуации в стране.