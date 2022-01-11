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01:26 11.01.2022

Павлодарские доноры отправили запасы крови в столицу

кровь, врачи Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Больницы Нур-Султана запросили кровь первой группы, передает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, всего было отправлено 23 литра.

По словам руководителя регионального управления здравоохранения Айдара Ситказинова, областной центр крови объявил сбор, пригласил постоянных доноров. Вновь прибывшие проходят обследования, лейкофильтрацию, так как сразу после сдачи кровь брать нельзя.

Врач отметил, что донорами могут стать далеко не все. В первую очередь из-за гепатита и других заболеваний. Поэтому в каждом городе есть свой запас крови.

Елена Беляева
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