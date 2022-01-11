08:39 11.01.2022
В Алматы от бандитских группировок зачистили несколько участков
Фото: Zakon.kz
На пульт «102» всего поступило 608 сообщений, в колл-центр комендатуры Алматы – 253 сигнала от жителей, сообщает Zakon.kz.
По данным комендатуры Алматы, от бандитских группировок силовики зачистили участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон Ожет, а также жилой массив, прилегающий к аэропорту Алматы.
Всего задержано 1237 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1428 единиц боеприпасов.Комендатура Алматы
На блок-постах задержали 38 человек. В комендатуре сообщили об отработке всех сообщений от жителей.