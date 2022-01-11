В Алматы от бандитских группировок зачистили несколько участков

По данным комендатуры Алматы, от бандитских группировок силовики зачистили участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон Ожет, а также жилой массив, прилегающий к аэропорту Алматы.

Всего задержано 1237 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1428 единиц боеприпасов. Комендатура Алматы

На блок-постах задержали 38 человек. В комендатуре сообщили об отработке всех сообщений от жителей.