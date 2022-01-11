В ЕНПФ рассказали, как работает фонд

По информации ЕНПФ, 5 января 2022 года все подразделения фонда работали в штатном режиме, оказывая услуги населению до 16:00.

6 января 2022 года, в связи с объявлением главой государства режима чрезвычайного положения, офисы фонда приостановили свою работу.

С 10 января 2022 года функционирование практически всех подразделений ЕНПФ возобновлено. Офисы фонда начали обслуживание населения с 9:00 до 16:00.

Исключение составляют отделения в городах Алматы и Кызылорда. Также в дистанционном режиме работают отделения в населенных пунктах Мерке, Шу и Кордай Жамбылского областного филиала.

Call-центр по номеру 1418 работает через региональные подразделения с 9:00 до 16:00.

Отмечается, что услуги ЕНПФ в режиме онлайн доступны в зависимости от регионального подключения к интернету.