В Павлодарской области задержали около 700 граждан за нарушение режима ЧП

Согласно введенному режиму чрезвычайного положения, в области действует комендантский час с 23:00 до 07:00. Все принимаемые меры направлены на недопущение нарушений общественного порядка и обеспечение безопасности населения.

Так, в период ЧП запрещено проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий.

Личный состав департамента полиции работает в особом режиме несения службы. Выставлены блокпосты, въезд и выезд в область ограничены. Усилена охрана общественного порядка, особо важных государственных стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. На загородных трассах осуществляют патрулирование сотрудники полиции.

Несмотря на ограничительные меры, имеют место нарушения гражданами комендантского часа.

Задержаны 659 граждан и 294 автомашины за нарушение времени пребывания в условиях комендантского часа. В отношении каждого за нарушение режима ЧП возбуждены административные производства по статье 476 КРКоАП, санкция которой предусматривает штраф в размере 10 МРП либо административный арест сроком до 15 суток. Материалы направлены в суд. Автомашины водворены на специализированные штрафные стоянки. Комендант Павлодарской области Нурлан Масимов

Он также отметил, что через блок-посты за сутки перемещено 6213 автомашин, в них 10 166 человек. За отсутствие разрешения на перемещение не разрешен въезд и выезд 39 автомашинам и 88 гражданам.