На блокпосту в Туркестанской области задержали троих участников массовых беспорядков

На блокпосту Актас по трассе Алматы – Термез – Ташкент сотрудники Казыгуртского РОП задержали автомашину Toyota, в которой находились четверо жителей Сарыагашского и Келесского районов. При проверке оперативники обнаружили в автомобиле и изъяли пистолет. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 287 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Все подозреваемые лица находятся под стражей. Проводится досудебное расследование.