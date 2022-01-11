10:46 11.01.2022
На блокпосту в Туркестанской области задержали троих участников массовых беспорядков
Фото: Zakon.kz
Полицейские в Туркестанской области на блокпосту задержали трех молодых мужчин, которые снимали на камеры собственных мобильных телефонов свое участие в массовых беспорядках, передает Zakon.kz.
На блокпосту Актас по трассе Алматы – Термез – Ташкент сотрудники Казыгуртского РОП задержали автомашину Toyota, в которой находились четверо жителей Сарыагашского и Келесского районов. При проверке оперативники обнаружили в автомобиле и изъяли пистолет. Пресс-служба ДП Туркестанской области
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 287 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Все подозреваемые лица находятся под стражей. Проводится досудебное расследование.
Всего по Туркестанской области установлено 30 блокпостов, где в круглосуточном режиме по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка несут дежурство полицейские и военные.