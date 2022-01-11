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Законодательство РК
11:00 11.01.2022

Получателям АСП автоматически продлят получение помощи на I квартал 2022 года

продление АСП Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК от 6 января 2022 года внесены изменения в приказ от 25 марта 2020 года, касающиеся выплаты адресной социальной помощи, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу получателям АСП автоматически продлят ее получение на квартал.

«Если услугополучатель является получателем государственной адресной социальной помощи по состоянию на 31 декабря 2021 года, то в целях соблюдения безопасности в информационной системе автоматически формируется заявление на назначение адресной социальной помощи без обращения на I квартал 2022 года – с учетом доходов за IV квартал 2021 года», – говорится в документе.

Также лицам, срок переосвидетельствования которых наступил не более чем за месяц до введения ЧП и во время ЧП, сроки инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальной программы реабилитации инвалида продлеваются отделами МСЭ на период действия чрезвычайного положения.

Лариса Черненко
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