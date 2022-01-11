Получателям АСП автоматически продлят получение помощи на I квартал 2022 года

Согласно приказу получателям АСП автоматически продлят ее получение на квартал.

«Если услугополучатель является получателем государственной адресной социальной помощи по состоянию на 31 декабря 2021 года, то в целях соблюдения безопасности в информационной системе автоматически формируется заявление на назначение адресной социальной помощи без обращения на I квартал 2022 года – с учетом доходов за IV квартал 2021 года», – говорится в документе.

Также лицам, срок переосвидетельствования которых наступил не более чем за месяц до введения ЧП и во время ЧП, сроки инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальной программы реабилитации инвалида продлеваются отделами МСЭ на период действия чрезвычайного положения.