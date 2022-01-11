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Законодательство РК
16:05 11.01.2022

Сила в единстве: Halyk Bank помогает коллегам из других банков второго уровня

помощь Фото: Halyk Bank
С начала этой недели Halyk Bank оказывает солидарную помощь нескольким банкам второго уровня в городе Семей.

Сотрудники банка совместно со своими коллегами из дочерней структуры Halyk Bank обеспечивают поставку денежных средств в некоторые финансовые институты. Так, 10 января деньги для дальнейшей работы были предоставлены в БЦК. Сегодня необходимые средства будут доставлены в Jusan Bank.

Как отметили в Halyk Bank, данные шаги предприняты не только с целью оказать профессиональную поддержку коллегам «по цеху», но и, в целом, для скорейшего восстановления работы всего финансового сектора нашей страны.

#СилавЕдинстве!

#КүшімізБірлікте!

Анастасия Московчук
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