16:05 11.01.2022
Сила в единстве: Halyk Bank помогает коллегам из других банков второго уровня
Фото: Halyk Bank
С начала этой недели Halyk Bank оказывает солидарную помощь нескольким банкам второго уровня в городе Семей.
Сотрудники банка совместно со своими коллегами из дочерней структуры Halyk Bank обеспечивают поставку денежных средств в некоторые финансовые институты. Так, 10 января деньги для дальнейшей работы были предоставлены в БЦК. Сегодня необходимые средства будут доставлены в Jusan Bank.
Как отметили в Halyk Bank, данные шаги предприняты не только с целью оказать профессиональную поддержку коллегам «по цеху», но и, в целом, для скорейшего восстановления работы всего финансового сектора нашей страны.
#СилавЕдинстве!
#КүшімізБірлікте!