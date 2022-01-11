Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:52 11.01.2022

Продлены сроки представления валютной отчетности в Нацбанк

валютная отчетность Фото: Zakon.kz
Национальный банк РК (НБРК) сообщил о продлении сроков представления отчетности в рамках валютного законодательства, передает Zakon.kz.
Для отчетности, подлежащей представлению респондентами в территориальные филиалы НБРК до 20 января 2022 года, сроки представления продлены до 25 января текущего года включительно. Пресс-служба Нацбанка

Продление сроков представления коснулось следующей отчетности:

  1. приложения 3-6 к Правилам мониторинга валютных операций в РК (постановление правления НБРК от 10 апреля 2019 года №64);

  2. приложения 3-4 к Правилам представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в РК (постановление правления НБРК от 30 марта 2019 года №41);

  3. приложение 15 к Правилам осуществления экспортно-импортного валютного контроля в РК (постановление правления НБРК от 30 марта 2019 года №42).

Лариса Черненко
Нацбанк РК Казахстан
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
11.01.2022
Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности
11.01.2022
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
11.01.2022
Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана
11.01.2022
Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра
11.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости