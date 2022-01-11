13:52 11.01.2022
Продлены сроки представления валютной отчетности в Нацбанк
Фото: Zakon.kz
Национальный банк РК (НБРК) сообщил о продлении сроков представления отчетности в рамках валютного законодательства, передает Zakon.kz.
Для отчетности, подлежащей представлению респондентами в территориальные филиалы НБРК до 20 января 2022 года, сроки представления продлены до 25 января текущего года включительно. Пресс-служба Нацбанка
Продление сроков представления коснулось следующей отчетности:
приложения 3-6 к Правилам мониторинга валютных операций в РК (постановление правления НБРК от 10 апреля 2019 года №64);
приложения 3-4 к Правилам представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в РК (постановление правления НБРК от 30 марта 2019 года №41);
приложение 15 к Правилам осуществления экспортно-импортного валютного контроля в РК (постановление правления НБРК от 30 марта 2019 года №42).