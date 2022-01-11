Продлены сроки представления валютной отчетности в Нацбанк

Продление сроков представления коснулось следующей отчетности:

приложения 3-6 к Правилам мониторинга валютных операций в РК (постановление правления НБРК от 10 апреля 2019 года №64);

приложения 3-4 к Правилам представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в РК (постановление правления НБРК от 30 марта 2019 года №41);