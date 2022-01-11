14:09 11.01.2022
Тайник с похищенным оружием нашли в Алматы
Фото: Кадр из видео
18-летний житель Алматинской области складировал похищенное оружие в тайнике на карьерах, передает Zakon.kz.
Задержали его полицейские Наурызбайского района.
На допросе мужчина признался, что участвовал в ограблениях оружейных магазинов.
Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.
В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению его причастности к другим преступным проявлениям во время массовых беспорядков в городе, а также изъятию другого незаконно хранящегося оружия. Информцентр комендатуры города Алматы