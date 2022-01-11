В Актюбинской области задержаны нарушители режима ЧП

По данным оперативного штаба МВД РК, за прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции были доставлены 115 человек, из которых 83 привлечены к административной ответственности.

Кроме того, трое лиц арестованы, а в отношении четырех – решается вопрос об избрании меры пресечения, досудебное расследование продолжается.

Для ограничения въезда и выезда с территории Актюбинской области установлены блокпосты. На блокпостах несут службу сотрудники полиции и военнослужащие Министерства обороны РК, которыми проводятся досмотровые мероприятия транспортных средств, въезжающих и выезжающих с областного и районных центров. Оперативный штаб МВД РК

Кроме того, 10 января на блокпосте остановлена автомашина ВАЗ-2140 под управлением 40-летнего водителя, рядом находился его знакомый, у которого имелись две единицы гладкоствольного ружья 12 калибра. Указанные лица привлечены к административной ответственности.