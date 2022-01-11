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Законодательство РК
14:38 11.01.2022

В Актюбинской области задержаны нарушители режима ЧП

следственный изолятор Фото: Zakon.kz
Ситуация в области находится под полным контролем сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан, передает Zakon.kz.

По данным оперативного штаба МВД РК, за прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции были доставлены 115 человек, из которых 83 привлечены к административной ответственности.

Кроме того, трое лиц арестованы, а в отношении четырех – решается вопрос об избрании меры пресечения, досудебное расследование продолжается.

Для ограничения въезда и выезда с территории Актюбинской области установлены блокпосты. На блокпостах несут службу сотрудники полиции и военнослужащие Министерства обороны РК, которыми проводятся досмотровые мероприятия транспортных средств, въезжающих и выезжающих с областного и районных центров.Оперативный штаб МВД РК

Кроме того, 10 января на блокпосте остановлена автомашина ВАЗ-2140 под управлением 40-летнего водителя, рядом находился его знакомый, у которого имелись две единицы гладкоствольного ружья 12 калибра. Указанные лица привлечены к административной ответственности.

Оксана Житникова
Беспорядки-2022 МВД РК Актюбинская область
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