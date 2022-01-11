15:05 11.01.2022
В МИД опровергли сообщения о заезде граждан Афганистана в Казахстан
Фото: Zakon.kz
Пользователи Казнета распространяют сообщения о том, что летом 2021 года в Казахстан по приказу правительства привезли граждан Афганистана, сообщает Zakon.kz.
Автор рассылки отмечает, что приезжих якобы разместили в Шымкенте.
Слухи опровергли в Министерстве иностранных дел РК.
Фото: stopfake.kz
Ничего такого не было. Эта информация не соответствует действительности, – сообщили в пресс-службе ведомства.