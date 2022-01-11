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Законодательство РК
15:05 11.01.2022

В МИД опровергли сообщения о заезде граждан Афганистана в Казахстан

аэропорт Фото: Zakon.kz
Пользователи Казнета распространяют сообщения о том, что летом 2021 года в Казахстан по приказу правительства привезли граждан Афганистана, сообщает Zakon.kz.

Автор рассылки отмечает, что приезжих якобы разместили в Шымкенте.

опровержение

Фото: stopfake.kz

Слухи опровергли в Министерстве иностранных дел РК.

Ничего такого не было. Эта информация не соответствует действительности, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Анастасия Московчук
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