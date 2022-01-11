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Законодательство РК
15:45 11.01.2022

Альберт Рау: Положительная оценка президентом работы Мажилиса повышает нашу ответственность

Альберт Рау Фото: пресс-служба Мажилиса
Депутаты Мажилиса подчеркнули важность инициатив, с которыми президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса, передает Zakon.kz.

Как подчеркнул мажилисмен Альберт Рау, глава государства дал положительную оценку работе Мажилиса по принятию ряда законопроектов, разработанных в реализацию его посланий народу Казахстана 2020-2021 годов.

Прежде всего, это закон о промышленной политике, который создает принципиально новую системную основу для развития обрабатывающей промышленности. В связи с чем, уточнил депутат, необходимо усилить работу Фонда развития промышленности как основного оператора по поддержке предпринимательских инициатив, прежде всего, по развитию продукции обрабатывающей промышленности.

Говоря о законодательной поддержке предпринимательства, мажилисмен отметил закон, касающийся вопросов внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, в котором пересмотрены требования к бизнесу, вводится новый принцип для госорганов в вопросах урегулирования отношений с бизнесом.

Альберт Рау отметил также работу мажилисменов над законодательными поправками по вопросам развития конкуренции.

В своем сегодняшнем выступлении глава государства сказал о том, что условия развития бизнеса осложнены тем, что существует много формальных и неформальных барьеров вхождения на рынок, существует олигополия, преимущество к доступности мер государственной поддержки. И как раз закон, касающийся вопросов развития конкуренции, предполагает ограничения деятельности операторов в создании новых операторов. Очень принципиальная норма с четко выстроенными критериями, по которым государственные органы могут отдавать государственные задания своим дочерним предприятиям. Альберт Рау

При этом председатель Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Альберт Рау выразил готовность депутатского корпуса совместно с новым составом правительства работать над новыми законодательным инициативами, о которых говорил сегодня глава государства, выступая перед казахстанцами.

Анастасия Стативкина
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