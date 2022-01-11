В Кокшетау поступили ложные сообщения о заложенной бомбе

По информации пресс-службы ДП Акмолинской области, 8 января 2022 года в 14:52 в ЦОУ Управления полиции Кокшетау поступил звонок от жительницы города, которая рассказала о том, что неизвестный мужчина сообщил о заложенной бомбе в здании одного из торговых домов.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273, ч.1 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». ДП Акмолинской области

За совершение ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве сотрудниками полиции установлен и задержан 32-летний житель областного центра. Согласно заключению медицинского освидетельствования данный гражданин был в алкогольном опьянении.

Подозреваемый в порядке ст. 128 УПК водворен в изолятор временного содержания УП Кокшетау. В ходе поисковых работ сотрудниками полиции взрывное устройство не обнаружено. ДП Акмолинской области

Кроме того, 9 января в 21:25 также поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 273, ч. 1 УК РК.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сообщение о взрывном устройстве придумано самой же жительницей, которая позвонила в полицию.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у данной гражданки установлена «средняя степень алкогольного опьянения». В ходе поисковых работ полицейскими взрывное устройство не обнаружено. ДП Акмолинской области