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Законодательство РК
16:34 11.01.2022

В Кокшетау поступили ложные сообщения о заложенной бомбе

мобильный телефон Фото: pixabay
Два ложных сообщения об актах терроризма поступили полицейским Акмолинской области, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Акмолинской области, 8 января 2022 года в 14:52 в ЦОУ Управления полиции Кокшетау поступил звонок от жительницы города, которая рассказала о том, что неизвестный мужчина сообщил о заложенной бомбе в здании одного из торговых домов.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273, ч.1 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».ДП Акмолинской области

За совершение ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве сотрудниками полиции установлен и задержан 32-летний житель областного центра. Согласно заключению медицинского освидетельствования данный гражданин был в алкогольном опьянении.

Подозреваемый в порядке ст. 128 УПК водворен в изолятор временного содержания УП Кокшетау. В ходе поисковых работ сотрудниками полиции взрывное устройство не обнаружено. ДП Акмолинской области

Кроме того, 9 января в 21:25 также поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 273, ч. 1 УК РК.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сообщение о взрывном устройстве придумано самой же жительницей, которая позвонила в полицию.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у данной гражданки установлена «средняя степень алкогольного опьянения». В ходе поисковых работ полицейскими взрывное устройство не обнаружено.ДП Акмолинской области

Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Оксана Житникова
Акмолинская область Кокшетау
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