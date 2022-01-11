Предпринимателям возместят часть затрат на оборудование и технику для горнолыжных курортов

Размер возмещения составляет 25% от стоимости оборудования и техники для горнолыжных курортов, указанной в документации.

К оборудованию и технике для горнолыжных курортов относятся:

канатные дороги (травелаторы (ленточные подъемники), бугель (зацепной подъемник), канатно-кресельная дорога, гондольная дорога в виде кабинки, комби (комбинированная дорога (кабинка с креслом), беби-лифт (безопорный зацепной подъемник); cистема искусственного оснежения трасс (мобильные снегогенераторы (перевозные), стационарные снегогенераторы, снеговые ружья и пушки); снегоуплотнительная техника (ратраки).

Для получения возмещения следует подать заявку в бумажной или электронной форме в уполномоченный орган.

К заявлению нужно приложить:

копии учредительных документов – для юрлиц; копии удостоверения личности и свидетельства – для ИП;

копию документа, подтверждающего приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов (ЭСФ либо договор купли-продажи, в случае приобретения в кредит – кредитный договор);

копию акта приема-передачи оборудования и техники для горнолыжных курортов;

копии технических паспортов на оборудование и технику;

копию документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание владения горнолыжным курортом;

материалы фото- и видеофиксации приобретенных оборудования и техники, а также их монтажа и установки.

Полноту пакета документов рассматривает созданная уполномоченным органом постоянно действующая комиссия.

Решение комиссии оформляется протоколом и в течение двух рабочих дней со дня его подписания размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа, копия направляется предпринимателю.

Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.