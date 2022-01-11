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Законодательство РК
16:49 11.01.2022

Предпринимателям возместят часть затрат на оборудование и технику для горнолыжных курортов

возмещение затрат предпринимателям Фото: Zakon.kz.
Министр культуры и спорта РК приказом от 29 декабря 2021 года утвердил правила возмещения части затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов, сообщает Zakon.kz.

Размер возмещения составляет 25% от стоимости оборудования и техники для горнолыжных курортов, указанной в документации.

К оборудованию и технике для горнолыжных курортов относятся:

  1. канатные дороги (травелаторы (ленточные подъемники), бугель (зацепной подъемник), канатно-кресельная дорога, гондольная дорога в виде кабинки, комби (комбинированная дорога (кабинка с креслом), беби-лифт (безопорный зацепной подъемник);

  2. cистема искусственного оснежения трасс (мобильные снегогенераторы (перевозные), стационарные снегогенераторы, снеговые ружья и пушки);

  3. снегоуплотнительная техника (ратраки).

Для получения возмещения следует подать заявку в бумажной или электронной форме в уполномоченный орган.

К заявлению нужно приложить:

  • копии учредительных документов – для юрлиц; копии удостоверения личности и свидетельства – для ИП;

  • копию документа, подтверждающего приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов (ЭСФ либо договор купли-продажи, в случае приобретения в кредит – кредитный договор);

  • копию акта приема-передачи оборудования и техники для горнолыжных курортов;

  • копии технических паспортов на оборудование и технику;

  • копию документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание владения горнолыжным курортом;

  • материалы фото- и видеофиксации приобретенных оборудования и техники, а также их монтажа и установки.

Полноту пакета документов рассматривает созданная уполномоченным органом постоянно действующая комиссия.

Решение комиссии оформляется протоколом и в течение двух рабочих дней со дня его подписания размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа, копия направляется предпринимателю.

Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.

Лариса Черненко
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