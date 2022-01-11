Состоялся телефонный разговор президентов Армении и Казахстана

В ходе беседы президент Токаев проинформировал о текущей обстановке в Казахстане и мерах, принимаемых в направлении восстановления конституционного порядка в стране, передает пресс-служба президента Республики Армения.

Армен Саркисян выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Армении выразил надежду, что в скором времени мир и стабильность окончательно восстановятся в стране, а преодоление последствий – откроет путь в новое будущее для Казахстана и его народа. Он также подчеркнул готовность Армении к дальнейшему укреплению дружественных отношений с Казахстаном.