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20:51 11.01.2022

Состоялся телефонный разговор президентов Армении и Казахстана

Президенты Казахстана и Армении Фото: пресс-служба президента Армении
Состоялся телефонный разговор президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы президент Токаев проинформировал о текущей обстановке в Казахстане и мерах, принимаемых в направлении восстановления конституционного порядка в стране, передает пресс-служба президента Республики Армения.

Армен Саркисян выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Армении выразил надежду, что в скором времени мир и стабильность окончательно восстановятся в стране, а преодоление последствий – откроет путь в новое будущее для Казахстана и его народа. Он также подчеркнул готовность Армении к дальнейшему укреплению дружественных отношений с Казахстаном.

Константин Вноровский
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