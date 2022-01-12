Пожарные спасали людей из подожженного здания, несмотря на побои митингующих

Это произошло во время пожара в Алматы по адресу улица Богенбай батыра, 145. Огнеборцы из восьмой и девятой пожарных частей вместе с сотрудниками РУЧС эвакуировали людей с помощью трехколенной и штурмовой лестниц.

Руководителем ДЧС Русланом Касыбаевым из Центра управления кризисными ситуациями проводились мониторинг и координация обстановки подъездных путей места пожара, что позволило первым пожарным подразделениям прибыть к месту вызова, несмотря на активные противодействия деструктивных элементов. Пресс-служба ЧС города Алматы

Основные работы по спасению производились с северной стороны, тушение – с восточной и северо-западной. Работали, несмотря на сложную обстановку и страх, когда вокруг бесчинствовали митингующие.

По прибытии обнаружено, что люди, находящиеся внутри, не могут самостоятельно покинуть здание, некоторые из них забрались на кровлю. Пожарные, подвергаясь побоям и погромам пожарной техники, приступили к спасению людей. При помощи автолестницы, ручных пожарных лестниц и спасательных веревок удалось спасти 27 и эвакуировать 35 человек. Пресс-служба ЧС города Алматы

После того, как им удалось спасти людей, на них набросилась толпа и избив заперла пожарных в этом же здании и снова подожгла. Пожарным удалось потушить огонь при помощи внутреннего противопожарного водоснабжения.