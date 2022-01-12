В Канаде предложили ввести налог для антиваксеров

По словам Франсуа Лего, невакцинированные взрослые Квебека составляют 10% от населения, однако на них приходится половина госпитализаций в реанимационных отделениях. Об этом Лего сообщил в Facebook.

Мы изучаем вопрос об установлении взносов на здравоохранение, которые будут выплачивать все взрослые, отказывающиеся от вакцинации по немедицинским причинам. Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего

Сумму взноса пока не определили. Однако Лего отметил, что она будет «значительной».

11 января в Канаде зарегистрировали 16 970 новых случаев заболевания. Общее число заболевших выросло до 2 612 250 человек, сообщает агентство Синьхуа.

В самой густонаселенной провинции Онтарио зарегистрировали 7951 случай заражения, во второй по численности провинции Квебек выявили 8710 случаев.