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08:08 12.01.2022

В Канаде предложили ввести налог для антиваксеров

Канада COVID-19 Фото: pixabay
Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего рассказал о планах взымать с отказывающихся от вакцинации против COVID-19 взнос при отсутствии противопоказаний, сообщает Zakon.kz.

По словам Франсуа Лего, невакцинированные взрослые Квебека составляют 10% от населения, однако на них приходится половина госпитализаций в реанимационных отделениях. Об этом Лего сообщил в Facebook.

Мы изучаем вопрос об установлении взносов на здравоохранение, которые будут выплачивать все взрослые, отказывающиеся от вакцинации по немедицинским причинам.Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего

Сумму взноса пока не определили. Однако Лего отметил, что она будет «значительной».

11 января в Канаде зарегистрировали 16 970 новых случаев заболевания. Общее число заболевших выросло до 2 612 250 человек, сообщает агентство Синьхуа.

В самой густонаселенной провинции Онтарио зарегистрировали 7951 случай заражения, во второй по численности провинции Квебек выявили 8710 случаев.

Данияр Кунафин
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