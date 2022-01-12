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08:30 12.01.2022

Первое заседание нового состава правительства Казахстана – трансляция

правительство Фото: primeminister.kz
В Нур-Султане началось первое заседание нового состава правительства Казахстана, передает Zakon.kz.

11 января был утвержден новый состав правительства.

Скляр Роман – первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

Тугжанов Ералы – заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

Тлеуберди Мухтар – заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан;

Султанов Бахыт – заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан;

Койшыбаев Галымжан – руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;

Бектанов Мурат – министр обороны Республики Казахстан;

Тургумбаев Ерлан – министр внутренних дел Республики Казахстан;

Умаров Аскар – министр информации и общественного развития Республики Казахстан;

Карашукеев Ербол – министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

Мусин Канат Сергеевич – министр юстиции Республики Казахстан;

Аймагамбетов Асхат – министр образования и науки Республики Казахстан;

Гиният Ажар – министр здравоохранения Республики Казахстан;

Шапкенов Серик Жамбулович – министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

Ускенбаев Каирбек – министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Жамаубаев Ерулан – министр финансов Республики Казахстан;

Абаев Даурен Аскербекович – министр культуры и спорта Республики Казахстан;

Ильин Юрий – министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

Куантыров Алибек – министр национальной экономики Республики Казахстан;

Мусин Багдат – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

Брекешев Сериккали – министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

Акчулаков Болат – министр энергетики Республики Казахстан.

Анастасия Стативкина
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