Первое заседание нового состава правительства Казахстана – трансляция
11 января был утвержден новый состав правительства.
Скляр Роман – первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан;
Тугжанов Ералы – заместитель премьер-министра Республики Казахстан;
Тлеуберди Мухтар – заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан;
Султанов Бахыт – заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан;
Койшыбаев Галымжан – руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;
Бектанов Мурат – министр обороны Республики Казахстан;
Тургумбаев Ерлан – министр внутренних дел Республики Казахстан;
Умаров Аскар – министр информации и общественного развития Республики Казахстан;
Карашукеев Ербол – министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
Мусин Канат Сергеевич – министр юстиции Республики Казахстан;
Аймагамбетов Асхат – министр образования и науки Республики Казахстан;
Гиният Ажар – министр здравоохранения Республики Казахстан;
Шапкенов Серик Жамбулович – министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
Ускенбаев Каирбек – министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Жамаубаев Ерулан – министр финансов Республики Казахстан;
Абаев Даурен Аскербекович – министр культуры и спорта Республики Казахстан;
Ильин Юрий – министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
Куантыров Алибек – министр национальной экономики Республики Казахстан;
Мусин Багдат – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Брекешев Сериккали – министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
Акчулаков Болат – министр энергетики Республики Казахстан.