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09:52 12.01.2022

Клиенты КСЖ «Евразия» получат свои выплаты своевременно

выплаты клиенты Фото: КСЖ «Евразия»
В АО «Компания по страхованию жизни «Евразия» сделали заявление, передает Zakon.kz.
Уважаемые клиенты АО «Компания по страхованию жизни «Евразия»! Сообщаем, что никаких задержек в осуществлении пенсионных выплат по договорам пенсионного аннуитета в Республике Казахстан не зафиксировано.

В 2022 году КСЖ «Евразия» уже осуществила 825 страховых выплат по действующим договорам пенсионного аннуитета на общую сумму 35 млн тенге.

Никакие возможные ограничения в предоставлении услуг телекоммуникаций или сети Интернет не скажутся на получении пенсионных выплат по договорам пенсионного аннуитета.

По всем вопросам вы можете обращаться в КСЖ «Евразия» по телефонам: +7 (701) 301-41-84 и +7 (701) 082-94-22 или по электронной почте info@eulife.kz.

Анастасия Московчук
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