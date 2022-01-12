Лучшим выпускникам педвузов будут помогать с оплатой жилья и комуслуг – МОН

Будет разработана специальная программа по привлечению лучших педагогов соответствующим пакетом мер поддержки. Лучшие выпускники вузов будут привлекаться в регионы, где наблюдается наибольшая потребность учителей, с большим разрывом в образовании. Для данных педагогов будут предложены меры социальной поддержки, а именно – установление повышающего коэффициента заработной платы, предоставление компенсации оплаты жилья и коммунальных услуг. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов

Также он сообщил, что в министерстве начата работа по открытию филиалов авторитетных вузов, и на сегодня функционирует филиал университета De Montfort Leicester, выдается диплом международного образца.

По его словам, проработан вопрос о передаче Северо-Казахстанского университета имени Козыбаева в доверительное управление Университета Аризоны.

В целях обеспечения доступа молодежи Западного региона к высшему образованию будут открыты филиалы двух ведущих зарубежных технических университетов. Для повышения подготовки кадров по техническим направлениям будет проработано открытие филиала российского вуза. Асхат Аймагамбетов

На заседании в Мажилисе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо создать специальную программу по привлечению лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей.

Также глава государства поручил к 2025 году открыть в Казахстане не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны.