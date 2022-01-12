10:45 12.01.2022
Нового оператора по утильсбору могут создать на базе фонда промышленности – Брекешев
Фото: pixabay
Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании правительства рассказал о мерах по реализации поручений президента, касающихся утильсбора, передает корреспондент Zakon.kz.
Во исполнение поручения главы государства относительно утильсбора министерством будет проведена следующая работа. ТОО «Оператор РОП» создан постановлением правительства РК от 30 декабря 2015 года в соответствии со ст. 387 Экологического кодекса РК. В период с 2016 года и по настоящее время объем поступивших денежных средств в виде утилизационного платежа составил 691,9 млрд тенге. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев
По его словам, полученные финансовые средства расходуются в строгом соответствии с действующим законодательством РК.
В частности, отечественным автопроизводителям возвращены ранее уплаченные им средства в виде утильплатежа в размере 338,9 млрд тенге, направлены на решение экологических вопросов - 102 млрд тенге и налоги - 49,1 млрд тенге. На сегодня остаток средств находится в банках второго уровня и составляет 220,6 млрд тенге. Сериккали Брекешев
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Как он отметил, в связи с поручением президента РК министерством совместно с представителями общественности, бизнеса и заинтересованными госорганами будет проработан ряд вопросов.
Предусматривается: первое, создание отдельного государственного оператора либо на базе фонда развития промышленности. Второе, пересмотр коэффициентов утилизационного платежа. Третье, предоставление покупателям отечественных транспортных средств и сельхозтехники ваучеров за счет утильсбора с участием бизнеса, общественности, заинтересованных госорганов. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК