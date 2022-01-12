Нового оператора по утильсбору могут создать на базе фонда промышленности – Брекешев

Во исполнение поручения главы государства относительно утильсбора министерством будет проведена следующая работа. ТОО «Оператор РОП» создан постановлением правительства РК от 30 декабря 2015 года в соответствии со ст. 387 Экологического кодекса РК. В период с 2016 года и по настоящее время объем поступивших денежных средств в виде утилизационного платежа составил 691,9 млрд тенге. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

По его словам, полученные финансовые средства расходуются в строгом соответствии с действующим законодательством РК.

В частности, отечественным автопроизводителям возвращены ранее уплаченные им средства в виде утильплатежа в размере 338,9 млрд тенге, направлены на решение экологических вопросов - 102 млрд тенге и налоги - 49,1 млрд тенге. На сегодня остаток средств находится в банках второго уровня и составляет 220,6 млрд тенге. Сериккали Брекешев

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Как он отметил, в связи с поручением президента РК министерством совместно с представителями общественности, бизнеса и заинтересованными госорганами будет проработан ряд вопросов.