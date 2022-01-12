Курс доллара вырос на торгах после беспорядков

По данным KASE, 10 января средневзвешенный курс доллара составлял 431,82 тенге, хотя торги не проводились и обменные пункты не работали.

В обменниках доллары покупают/продают по 433,55-437,5 тенге, евро – 492-497 тенге, рос. рубль – 5,8-5,95 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно в ходе торгов 12 января.

Февральские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,10%, составив $8130 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 0,06% – до $83,67 за баррель.