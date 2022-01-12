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12:06 12.01.2022

Более 90 школ «заминировали» в Екатеринбурге

телефон в руках Фото: pxhere
В Екатеринбурге эвакуировали учащихся более 90 школ из-за сообщений о минировании, передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, из 93 школ эвакуировали учащихся и сотрудников.

Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (10:00 по времени Нур-Султана) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий.Департамент образования администрации Екатеринбурга

Отмечается, что сообщения о минировании начали поступать в екатеринбургские школы с 10 января. После проверки правоохранителями опасные вещества не были найдены.

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