12:06 12.01.2022
Более 90 школ «заминировали» в Екатеринбурге
Фото: pxhere
В Екатеринбурге эвакуировали учащихся более 90 школ из-за сообщений о минировании, передает Zakon.kz.
Как сообщает РИА Новости, из 93 школ эвакуировали учащихся и сотрудников.
Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (10:00 по времени Нур-Султана) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий.Департамент образования администрации Екатеринбурга
Отмечается, что сообщения о минировании начали поступать в екатеринбургские школы с 10 января. После проверки правоохранителями опасные вещества не были найдены.