Более 90 школ «заминировали» в Екатеринбурге

Как сообщает РИА Новости, из 93 школ эвакуировали учащихся и сотрудников.

Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (10:00 по времени Нур-Султана) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий. Департамент образования администрации Екатеринбурга

Отмечается, что сообщения о минировании начали поступать в екатеринбургские школы с 10 января. После проверки правоохранителями опасные вещества не были найдены.