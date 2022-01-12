В Алматы открылось большинство супермаркетов, рынков и АЗС

Об этом сообщили в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

На 12 января в Алматы функционируют 120 из 149 крупных и средних супермаркетов (80,5%). В ходе беспорядков пострадал 31 объект крупных торговых сетей («Магнум» – 19, «Тоймарт» – 11, «Интерфуд» – 1). На сегодня действуют все 52 торговых рынка. Пострадавших объектов среди рынков не выявлено.

Открыто 127 из 220 АЗС (58%). С 13 января планируется открыть дополнительно 33 несетевых частных АЗС (15%). Пострадало 74 объекта АЗС, из них 14 восстановлено и работают. Городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения в Алматы

Новость по теме В акимате Алматы рассказали, сколько АЗС пострадало во время беспорядков

Отмечается, что в городе имеются 93 крупных объекта торговли (ТРЦ, ТЦ, ТД).

С 11 января запустили работу шесть ТРЦ («Глобус», «Спутник», «Ритц палас», «Алма-Ата», «Гранд парк», «Алматы молл»), а также 60 ТЦ и ТД. С 12 января планируют открытие 8 ТРЦ («Достык плаза», «Мега парк», «Мега Алма-Ата», «Атакент молл», «Март», «Силкуэй сити», «Алатау», «АДК»). Подлежат реконструкции 17 объектов («Москва», ЦУМ, «Азия парк», «Алмалы», «Максима», ТЦ «Асыл», ТД «Нур», ТД «Алма-Ата», ТД «Арена», ТЦ «Домиллион», ТД «12 месяцев», ТЦ «Променад», ТЦ «Пассаж», ТД «Мегатау», ТЦ «Мерей», ТД «Мобилка», ТЦ «Сити центр»). ТРЦ «Есентай молл», «Форум» ожидают стабилизации ситуации в городе, после чего будут открыты для посещения.

На сегодняшний день открыты 1,5 тыс. из 3,2 тыс. объектов общественного питания с рабочим графиком с 09:00 до 18:00 без реализации спиртных напитков до конца действия режима ЧП. Пострадало 39 объектов общественного питания. Городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения в Алматы

Кроме того, работают 82 предприятия из 120. До 19 января планируют запуск еще 38 предприятий.