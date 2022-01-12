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12:07 12.01.2022

Закладчики наркотиков мародерствовали в Алматы

полицейская машина Фото: Zakon.kz
По информации Управления полиции Алмалинского района, пятеро молодых людей в возрасте от 21 года до 27 лет задержаны днем в центре города. Двое из них – девушки, передает Zakon.kz.

Подозреваемые делали закладки наркотических средств.

На съемной квартире задержанных обнаружен и изъят синтетический наркотик, расфасованный для розничной реализации, а также цифровая техника, добытая фигурантами преступным путем в ходе мародерства.

Всего обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела свыше 70 магнитных свертков с порошкообразным веществом, а также два процессора и мониторы от компьютеров, ноутбуки, телевизоры, проекторы, клавиатуры, шлем для виртуальных игр, носимые вещи, а также военизированная амуниция. Информцентр комендатуры города Алматы

Подозреваемые взяты под стражу.

Их личности проверяются на причастность к другим противоправным действиям.

Анастасия Стативкина
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