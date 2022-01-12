Закладчики наркотиков мародерствовали в Алматы

Подозреваемые делали закладки наркотических средств.

На съемной квартире задержанных обнаружен и изъят синтетический наркотик, расфасованный для розничной реализации, а также цифровая техника, добытая фигурантами преступным путем в ходе мародерства.

Всего обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела свыше 70 магнитных свертков с порошкообразным веществом, а также два процессора и мониторы от компьютеров, ноутбуки, телевизоры, проекторы, клавиатуры, шлем для виртуальных игр, носимые вещи, а также военизированная амуниция. Информцентр комендатуры города Алматы

Подозреваемые взяты под стражу.

Их личности проверяются на причастность к другим противоправным действиям.