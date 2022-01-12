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Законодательство РК
13:44 12.01.2022

В Костанайской области большегруз врезался в полицейское авто на блокпосту

ДТП Фото: Zakon.kz
Вечером 11 января на 60 км автодороги Костанай – Мамлютка произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
45-летний водитель фуры Volvo-12, подъезжая к блокпосту, столкнулся со стоящей на обочине служебной автомашиной JAC S3, а также с Lada Granta.Комендатура Костанайской области

Причиной ДТП стала неисправность тормозной системы большегруза.

В пресс-службе полиции уточнили, что пострадавших нет.

По данному факту в отношении водителя большегруза составлен административный протокол по ст. 610 ч. 1 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Анастасия Московчук
Костанайская область
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