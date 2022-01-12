В Костанайской области большегруз врезался в полицейское авто на блокпосту

45-летний водитель фуры Volvo-12, подъезжая к блокпосту, столкнулся со стоящей на обочине служебной автомашиной JAC S3, а также с Lada Granta. Комендатура Костанайской области

Причиной ДТП стала неисправность тормозной системы большегруза.

По данному факту в отношении водителя большегруза составлен административный протокол по ст. 610 ч. 1 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

В пресс-службе полиции уточнили, что пострадавших нет.