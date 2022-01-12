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Законодательство РК
16:32 12.01.2022

Мужчину арестовали за распространение ложной информации в адрес полицейских

полицейская машина Фото: Zakon.kz
За распространение ложной информации в адрес полицейских в отношении жителя Акмолинской области начато расследование, передает Zakon.kz.
10 января в период действия чрезвычайного положения на странице одного из пользователей социальной сети Интернет установлен факт распространения заведомо ложной информации в адрес сотрудников полиции. Пресс-служба ДП Акмолинской области

В отношении автора публикации начато досудебное производство по ч.4 ст.274 «Распространение заведомо ложной информации».

Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в соответствии со ст. 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в военное время, либо при проведении публичных мероприятий предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.

Анастасия Стативкина
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