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Законодательство РК
19:32 12.01.2022

Перевод школьников на дистанционку в Нур-Султане и Алматы - комментарий МОН

учащиеся, класс Фото: Zakon.kz
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации школьников и студентов в Нур-Султане и Алматы переводят на дистанционный формат обучения. Эту информацию прокомментировали в МОН РК, передает Zakon.kz.
К сожалению, санврачами было принято решение перевести учащихся на дистанционное обучение. Надо отметить, что в мире школы принято открывать первыми и закрывать последними. Мы считаем важным обеспечение полноценного качественного образования.Пресс-секретарь МОН РК Молдир Абдуалиева

Она также отметила, что «принимать решения об изменении формата обучения необходимо на основании всестороннего анализа и учета всех рисков и последствий как для детей, так и для родителей».

Ранее стало известно, что школьников в Нур-Султане и Алматы переводят на онлайн-обучение до 31 января из-за «омикрон-штамма».

Оксана Житникова
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