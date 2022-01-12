Перевод школьников на дистанционку в Нур-Султане и Алматы - комментарий МОН

К сожалению, санврачами было принято решение перевести учащихся на дистанционное обучение. Надо отметить, что в мире школы принято открывать первыми и закрывать последними. Мы считаем важным обеспечение полноценного качественного образования. Пресс-секретарь МОН РК Молдир Абдуалиева

Она также отметила, что «принимать решения об изменении формата обучения необходимо на основании всестороннего анализа и учета всех рисков и последствий как для детей, так и для родителей».

Ранее стало известно, что школьников в Нур-Султане и Алматы переводят на онлайн-обучение до 31 января из-за «омикрон-штамма».