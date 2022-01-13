Три человека погибли в Усть-Каменогорске во время беспорядков

Военные покинули площадь Усть-Каменогорска. В области вновь налажено транспортное сообщение между районами и центром. Сохранен график движения ЖД и авиасообщения, но режим ЧП пока не снят, сообщает телеканал «Астана».

В результате массовых беспорядков в этот период в городской больнице констатирована смерть троих человек, в настоящее время обстоятельства их смерти устанавливаются. Это гражданские лица. Комендант ВКО Серик Джунисбеков

В целом, в двух городах области ранения получили 100 человек. Еще 111 травмированных – это сотрудники полиции и военнослужащие.

В регионе продолжают разыскивать и задерживать предполагаемых террористов. Накануне в изолятор Усть-Каменогорска доставили 34-летнего мужчину, у которого при обыске изъяли боевой пистолет и гранату РГД-5.

Полицейские зафиксировали единичные нарушения при комендантском часе. Сейчас в регионе работают блокпосты, где при въезде или выезде проверяют документы и при необходимости досматривают транспортные средства. Пока в области сохраняется запрет на массовые мероприятия.