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06:47 13.01.2022

Три человека погибли в Усть-Каменогорске во время беспорядков

Усть-Каменогорск беспорядки Фото: Zakon.kz
Комендант ВКО Серик Джунисбеков назвал число погибших при беспорядках в Усть-Каменогорске. Подробности трагедии установят в ходе расследования, сообщает Zakon.kz.

Военные покинули площадь Усть-Каменогорска. В области вновь налажено транспортное сообщение между районами и центром. Сохранен график движения ЖД и авиасообщения, но режим ЧП пока не снят, сообщает телеканал «Астана».

В результате массовых беспорядков в этот период в городской больнице констатирована смерть троих человек, в настоящее время обстоятельства их смерти устанавливаются. Это гражданские лица.Комендант ВКО Серик Джунисбеков

В целом, в двух городах области ранения получили 100 человек. Еще 111 травмированных – это сотрудники полиции и военнослужащие.

В регионе продолжают разыскивать и задерживать предполагаемых террористов. Накануне в изолятор Усть-Каменогорска доставили 34-летнего мужчину, у которого при обыске изъяли боевой пистолет и гранату РГД-5.

Полицейские зафиксировали единичные нарушения при комендантском часе. Сейчас в регионе работают блокпосты, где при въезде или выезде проверяют документы и при необходимости досматривают транспортные средства. Пока в области сохраняется запрет на массовые мероприятия.

Данияр Кунафин
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