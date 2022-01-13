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Законодательство РК
09:52 13.01.2022

Еще четыре региона Казахстана перешли в «красную» зону

Матрица оценки эпидемситуации Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 января предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.

  • В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская области.

  • В «желтой» зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области.

  • В «зеленой» зоне: Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

Четыре области перешли в красную зону

Фото: МВК по нераспространению COVID-19

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