09:52 13.01.2022
Еще четыре региона Казахстана перешли в «красную» зону
Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 января предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.
В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская области.
В «желтой» зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области.
В «зеленой» зоне: Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
Фото: МВК по нераспространению COVID-19