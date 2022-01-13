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10:02 13.01.2022

Глава ONE согласен на бой с главой UFC

президент One Champinship Фото: Instagram/yodchatri
Президент сингапурской организации боев по смешанным боевым искусствам ONE Championship Чатри Ситйодтонг не отрицает возможности матча с боссом UFC Даной Уайтом, сообщает Zakon.kz.

Команда ONE опубликовала видео в соцсетях с тренировок Чатри и спросила у подписчиков, желают ли они увидеть бой против Даны Уайта.

Президент сингапурской организации ответил в шутливой манере — «пришлите мне адрес». Он также охарактеризовал своего коллегу Дану Уайта как выдающегося бизнесмена, однако не имеющего навыков в боевых искусствах.

Я думаю, что он выдающийся бизнесмен. Я необязательно согласен с тем, как он все делает, но очевидно, что он превратил UFC в феноменальную компанию. Здесь нет никаких «если», «и» или «но». Но я не думаю, что он знает что-то о боевых искусствах, я не думаю, что он знает что-то о боях. Я вышел из сообщества боевых искусств, я вышел из среды боевых искусств, и я отношусь к своим спортсменам на равных.Президент ONE Championship Чатри Ситйодтонг

52-летний Дана Уайт получил как признание, так и критику за свою деятельность. Он подвергался критике за свое отношение и конфликты с другими промоутерами, а также с собственными бойцами.

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