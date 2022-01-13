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12:29 13.01.2022

Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа и повис на козырьке дома в Атырау

атырау, мужчина, выпрыгнул, дчс Фото: Пресс-служба ДЧС Атырауской области
В Атырау мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа и повис на козырьке жилого дома на втором этаже, передает Zakon.kz.

По данным областного ДЧС, 13 января в 00:58 поступило сообщение о том, что мужчина упал с четвертого этажа жилого дома по адресу: Атырау, ул. Баймуханова, 1 и повис на козырьке второго этажа.

Прибыв на место происшествия, установлено, что молодой мужчина, 1994 г.р., выпрыгнул из окна подъезда с четвертого этажа и повис на козырьке второго этажа. Спасатели поднялись на козырек на уровне второго этажа и незамедлительно высвободили и уложили пострадавшего на специальные твердые носилки, зафиксировали на них пострадавшего и с помощью спасательных веревок осторожно спустили вниз, передав врачам скорой медицинской помощи для оказания дальнейшей помощи.Пресс-служба ДЧС Атырауской области

На место происшествия выезжали четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС Атырауской области.

Динара Халдарова
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