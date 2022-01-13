Отделения Kaspi.kz возобновили работу в 20 городах

Команда Kaspi.kz быстро возобновляет работу отделений по всей стране. Несмотря на то, что наши отделения и банкоматы в Алматы пострадали больше, чем у других, мы не будем обращаться к государству за возмещением ущерба. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе

Он отметил: «Наш важный приоритет – как можно быстрее возобновить работу всех отделений для удобства любимых клиентов».

Именно дополнительного удобства, так как все наши продукты и сервисы доступны через мобильное суперприложение Kaspi.kz. Михаил Ломтадзе

Отделения работают по стандартному графику: с 9.00 до 18.00. Остальные отделения также возобновят работу в ближайшее время. Проверить доступность ближайшего отделения можно в сервисе Kaspi Maps в суперприложении Kaspi.kz.

Список городов и количество работающих отделений на 13 января:

Нур-Султан – 12 отделений; Алматы – 1; Кызылорда – 1; Кокшетау – 1; Петропавловск – 2; Уральск – 3; Шымкент – 5; Караганда – 5; Жезказган – 1; Сатпаев – 1; Семей – 2; Усть-Каменогорск – 4; Атырау – 5; Кульсары – 2; Костанай – 5; Павлодар – 3; Актобе – 5; Актау – 3; Экибазстуз – 1; Аксай – 1.

Все услуги доступны в суперприложении Kaspi.kz! По всему Казахстану можно расплачиваться с Kaspi QR, делать платежи за коммуналку, пополнять мобильный и оплачивать счета, совершать денежные переводы, открывать депозиты, покупать товары с бесплатной доставкой в интернет-магазине на Kaspi.kz.