13:00 13.01.2022
Отделения Kaspi.kz возобновили работу в 20 городах
Фото: Kaspi.kz
Kaspi.kz продолжает возобновлять работу отделений по всему Казахстану. Сегодня уже 63 из 107 отделений Kaspi.kz открыты в 20 городах, передает Zakon.kz.
Команда Kaspi.kz быстро возобновляет работу отделений по всей стране. Несмотря на то, что наши отделения и банкоматы в Алматы пострадали больше, чем у других, мы не будем обращаться к государству за возмещением ущерба. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе
Он отметил: «Наш важный приоритет – как можно быстрее возобновить работу всех отделений для удобства любимых клиентов».
Именно дополнительного удобства, так как все наши продукты и сервисы доступны через мобильное суперприложение Kaspi.kz.Михаил Ломтадзе
Отделения работают по стандартному графику: с 9.00 до 18.00. Остальные отделения также возобновят работу в ближайшее время. Проверить доступность ближайшего отделения можно в сервисе Kaspi Maps в суперприложении Kaspi.kz.
Список городов и количество работающих отделений на 13 января:
Нур-Султан – 12 отделений;
Алматы – 1;
Кызылорда – 1;
Кокшетау – 1;
Петропавловск – 2;
Уральск – 3;
Шымкент – 5;
Караганда – 5;
Жезказган – 1;
Сатпаев – 1;
Семей – 2;
Усть-Каменогорск – 4;
Атырау – 5;
Кульсары – 2;
Костанай – 5;
Павлодар – 3;
Актобе – 5;
Актау – 3;
Экибазстуз – 1;
Аксай – 1.
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