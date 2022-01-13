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13:00 13.01.2022

Отделения Kaspi.kz возобновили работу в 20 городах

работа Фото: Kaspi.kz
Kaspi.kz продолжает возобновлять работу отделений по всему Казахстану. Сегодня уже 63 из 107 отделений Kaspi.kz открыты в 20 городах, передает Zakon.kz.
Команда Kaspi.kz быстро возобновляет работу отделений по всей стране. Несмотря на то, что наши отделения и банкоматы в Алматы пострадали больше, чем у других, мы не будем обращаться к государству за возмещением ущерба. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе

Он отметил: «Наш важный приоритет – как можно быстрее возобновить работу всех отделений для удобства любимых клиентов».

Именно дополнительного удобства, так как все наши продукты и сервисы доступны через мобильное суперприложение Kaspi.kz.Михаил Ломтадзе

Отделения работают по стандартному графику: с 9.00 до 18.00. Остальные отделения также возобновят работу в ближайшее время. Проверить доступность ближайшего отделения можно в сервисе Kaspi Maps в суперприложении Kaspi.kz.

Список городов и количество работающих отделений на 13 января:

  1. Нур-Султан – 12 отделений;

  2. Алматы – 1;

  3. Кызылорда – 1;

  4. Кокшетау – 1;

  5. Петропавловск – 2;

  6. Уральск – 3;

  7. Шымкент – 5;

  8. Караганда – 5;

  9. Жезказган – 1;

  10. Сатпаев – 1;

  11. Семей – 2;

  12. Усть-Каменогорск – 4;

  13. Атырау – 5;

  14. Кульсары – 2;

  15. Костанай – 5;

  16. Павлодар – 3;

  17. Актобе – 5;

  18. Актау – 3;

  19. Экибазстуз – 1;

  20. Аксай – 1.

Все услуги доступны в суперприложении Kaspi.kz! По всему Казахстану можно расплачиваться с Kaspi QR, делать платежи за коммуналку, пополнять мобильный и оплачивать счета, совершать денежные переводы, открывать депозиты, покупать товары с бесплатной доставкой в интернет-магазине на Kaspi.kz.
Анастасия Московчук
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