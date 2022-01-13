Фонд «Казақстан халқына» поддерживают костанайские машиностроители

Сроки поставки техники сельхозтоваропроизводителям к посевной кампании не могут изменить производственный график даже в такие тяжелые дни. Вместе с тем заводчане выразили соболезнования семьям погибших и внесли свой вклад в фонд «Казақстан халқына».

Патриотизм и сплоченность – то, что всегда выделяло казахстанский народ. Сегодня это не просто громкие слова, это реальные поступки, самоотверженность и готовность оказать любую помощь пострадавшим, как финансовую, физическую, так и моральную.

Десятки предприятий без лишних слов оказали содействие, среди них и отечественные машиностроители.

Как отметили в компании по производству сельскохозяйственной техники «АгромашХолдинг KZ», заводчане поддерживают выступление президента Республики Казахстан. Сегодня они одни из тех, кто внес вклад в народный фонд.

Мы скорбим вместе со всей страной и выражаем глубокие соболезнования всем, чьи семьи потеряли своих родных. Жизнь казахстанцев явно не будет прежней, и выводы нужно сделать всем. Сотрудники нашей компании находились в стенах завода все тяжелые для страны дни, мы не могли остановить производство, ведь посевная уже не за горами. Оставались на дежурство в ночь, чтобы сохранить, то, что строилось общими усилиями наших коллег, поэтому выступление президента ждали особо, – поделились представители «АгромашХолдинг KZ».

Машиностроители отметили, что поддерживают главу государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, а данные действия и решения ждал весь народ.

Мы, как и все неравнодушные казахстанцы, горды и рады, что самые насущные вопросы были подняты нашим президентом молниеносно. Понимаем, насколько сильно пострадали жители Алматы и других городов, их восстановление и моментальное решение социальных проблем – важная задача на сегодняшний день, поэтому создать фонд «Казақстан халқына» было одним из верных решений. Посовещавшись с заводчанами, тоже сделали вклад. Желаем всем пострадавшим скорейшего восстановления, сил и терпения. Мы со своей стороны обещаем работать на благо нашей страны, повышать свои компетенции и локализацию техники, внедрить новые технологии для обеспечения труда наших аграриев, – резюмировали заводчане.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать социальный фонд «Казақстан халқына». Он заверил, что фонд будет создан обособленно от Администрации президента и правительства, а также полностью подконтролен гражданам.