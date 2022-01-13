Как провезти товары через блокпосты в Нур-Султане

В связи с введением чрезвычайного положения в Нур-Султане с 5 по 19 января этого года комендатурой города были разработаны порядок передвижения для пересечения блокпостов и правила передвижения транспортных средств субъектов бизнеса во время комендантского часа, который длится с 23:00 до 7:00 ежедневно. При их соблюдении поставка товаров происходит свободно. Директор Палаты предпринимателей Нур-Султана Алмат Джунусов

Для пересечения блокпостов до наступления комендантского часа перевозчикам необходимо при себе иметь следующие документы:

удостоверение личности водителя; водительское удостоверение; путевой лист; товарно-транспортную накладную (сопроводительные документы на груз).

Во время комендантского часа – с 23:00 до 07:00 – пересекать блокпосты могут организации с трехсменным графиком работы и перевозчики социально значимых продовольственных товаров при наличии спецпропуска.

Для этого им необходимо иметь при себе:

удостоверение личности или паспорт (водитель и сотрудники); водительское удостоверение; справку с места работы (о том, что водитель действительно там работает); если перевозится груз, необходима товарно-транспортная накладная; путевой лист; спецпропуск.

При перевозке сотрудников с трехсменным графиком работы необходим документ, подтверждающий место работы (справка с места работы и т.д.) на время чрезвычайного положения в оригинале.

При этом адрес доставки и адрес организации, указанной в документе, подтверждающем место работы, должны совпадать. Перевозка сотрудников должна быть обеспечена централизованно на постоянно закрепленном транспортном средстве.

Что нужно для получения спецпропуска

Для получения спецпропуска перевозчикам необходимо написать заявление нарочно либо на электронный адрес аппарата акима города Нур-Султана в свободной форме.

Заявление обязательно должно содержать:

наименование юридического лица;

ФИО водителя/водителей, если их несколько;

ИИН водителя/водителей;

марку и госномер автотранспортных средств;

прописанные причины передвижения (перевозка грузов, товаров, указать каких);

если у компании есть несколько машин, то нужно указать, в какое время каждая дежурит;

нужно поставить печать организации и подпись руководителя;

указать телефон и контактные данные.

Сотрудники акимата города утверждают перечень предпринимателей, сформированный по заявкам обратившихся субъектов МСБ ежедневно до 13:00 у заместителя коменданта Нур-Султана – заместителя начальника департамента полиции города.

При готовности спецпропуска с предпринимателем свяжутся сотрудники акимата.

В среднем получение спецпропуска занимает два дня, поэтому заявки следует подавать заблаговременно.

Номера горячей линии для предпринимателей: +7 778 410 17 84, +7 778 410 17 36, +7 778 410 17 58.