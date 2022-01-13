Во время беспорядков в Алматы были сожжены экологические посты

В настоящее время идут работы по восстановлению поврежденных четырех постов. До конца недели они будут восстановлены, 13 постам требуется больше времени на производство и монтаж.

Фото: Управление зеленой экономики

По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева сожженные экологические посты демонтированы, ведутся работы по установке обновленных постов.

Вместе с тем отмечается, что после восстановления экологических постов ответственные сотрудники будут продолжать делать замеры выхлопов, однако после режима ЧП временно штрафы выписываться не будут.

Фото: Управление зеленой экономики