17:01 13.01.2022
Во время беспорядков в Алматы были сожжены экологические посты
Фото: Управление зеленой экономики
13 экологических постов сожгли бандиты во время беспорядков в городе Алматы, также четыре были разграблены и разбиты, только два поста остались целыми. Об этом рассказали в Управлении зеленой экономики, передает Zakon.kz.
В настоящее время идут работы по восстановлению поврежденных четырех постов. До конца недели они будут восстановлены, 13 постам требуется больше времени на производство и монтаж.
Фото: Управление зеленой экономики
По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева сожженные экологические посты демонтированы, ведутся работы по установке обновленных постов.
Вместе с тем отмечается, что после восстановления экологических постов ответственные сотрудники будут продолжать делать замеры выхлопов, однако после режима ЧП временно штрафы выписываться не будут.
Фото: Управление зеленой экономики
О полном возобновлении работы экопостов будет сообщено дополнительно.Управление зеленой экономики