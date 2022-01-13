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17:01 13.01.2022

Во время беспорядков в Алматы были сожжены экологические посты

Экопост, Алматы Фото: Управление зеленой экономики
13 экологических постов сожгли бандиты во время беспорядков в городе Алматы, также четыре были разграблены и разбиты, только два поста остались целыми. Об этом рассказали в Управлении зеленой экономики, передает Zakon.kz.

В настоящее время идут работы по восстановлению поврежденных четырех постов. До конца недели они будут восстановлены, 13 постам требуется больше времени на производство и монтаж.

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Фото: Управление зеленой экономики

По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева сожженные экологические посты демонтированы, ведутся работы по установке обновленных постов.

Вместе с тем отмечается, что после восстановления экологических постов ответственные сотрудники будут продолжать делать замеры выхлопов, однако после режима ЧП временно штрафы выписываться не будут.

Эковост в Алматы

Фото: Управление зеленой экономики

О полном возобновлении работы экопостов будет сообщено дополнительно.Управление зеленой экономики
Оксана Житникова
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