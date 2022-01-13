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18:04 13.01.2022

Токаев провел телефонные переговоры с главами государств – членов ОДКБ

токаев, одкб, главы, телефон, переговоры Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с главами государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал коллег по ОДКБ о начавшемся сегодня, 13 января, выводе миротворческого контингента из нашей страны и выразил им благодарность за оказанную поддержку в момент террористического нападения на Казахстан, – говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что краткосрочное пребывание в Казахстане коллективных миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как авторитетной международной организации.

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