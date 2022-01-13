Гололед, низовая метель и ветер ожидаются в Казахстане

На юго-западе Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман. Днем на юго-западе, западе области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе, западе области порывы 15-20 м/с. 15 января днем на большей части области выпадет снег. Ночью на юго-западе, западе области, днем на большей части – метель. Ветер юго-восточный, ночью на юго-западе, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 15 января ожидается метель, ветер юго-восточный, 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

На севере, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель. Ночью на западе области туман. В Караганде – низовая метель.

Утром и днем на севере и в центре Кызылординской области сохраняется туман, гололед. В Кызылорде временами туман, гололед.

Днем на севере, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. На западе, севере области ожидается туман. В Уральске – низовая метель. Ночью туман. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. В Шымкенте ночью ожидается туман. В Туркестане ночью – туман.

Днем на юге Актюбинской области – низовая метель.