Около 500 уголовных дел расследует Генпрокуратура после «Алматинской трагедии»

Как сообщает Генпрокуратура, особое внимание уделяется расследованию инцидентов, где были человеческие жертвы.

Общее число по стране устанавливается.

Каждый факт будет тщательно расследован с дачей соответствующей правовой оценки. За правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено 6966 протоколов о возбуждении административных производств, к различным видам административной ответственности привлечены 4918 лиц, в том числе аресту подвергнуты 1978 человек. На 791 человека наложены штрафы и 2149 предупреждены. На рассмотрении судов находится 2048 материалов. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Как уточняется, следственно-оперативные группы уже расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 – по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 – убийств и др.

Водворено в ИВС 524 лица, подозреваемых в совершении преступлений. С санкции суда взяты под стражу 412 лиц.

По подозрению в совершении преступления без санкции суда возможно задержание на срок не более 48 часов (ч. 2 ст. 14 УПК – «Неприкосновенность личности»).

Но при подозрении в совершении особо тяжкого, террористического или экстремистского преступления, преступления в ходе массовых беспорядков, а также в условиях чрезвычайного положения допускается задержание на срок не более 72 часов (ч. 4 ст. 131 УПК).

В целях пресечения административного правонарушения, установления личности подозреваемого, составления протокола возможно задержание сроком до трех часов.

Если санкция статьи, по которой возбуждено административное дело, предусматривает в качестве одной из мер взыскания арест, то возможно задержание до 24 часов (ч. 3 ст. 789 КоАП).

Лица, допустившие нарушение порядка, установленного в связи с введением комендантского часа, могут быть задержаны до окончания комендантского часа, а те из них, которые не имеют при себе документов, – до установления их личности, не более чем на 48 часов (ч. 2 ст. 789 КоАП).

При этом с санкции суда задержанные, личность которых не установлена, помещаются в приемники-распределители. После установления личности, если в их действиях не усматривается признаков уголовных или административных правонарушений, они немедленно отпускаются без применения каких-либо мер.

Отмечается, что всем доставленным и задержанным лицам обеспечивается их конституционное право на защиту и получение квалифицированной юридической помощи.

Граждане и их представители вправе обратиться с соответствующими заявлениями в территориальные органы полиции и прокуратуры. По каждому обращению будет проведена проверка.

Генеральная прокуратура РК призывает граждан соблюдать законность, не поддаваться на дезинформацию и доверять только официальным источникам информации.