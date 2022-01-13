Министры обороны стран ОДКБ обсудили результаты миротворческих операций

Главы военных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудили ход проведения операции Коллективных миротворческих сил организации в Казахстане и порядок ее завершения.

С учетом стремительного развития событий в Казахстан в оперативном порядке с 6 января была начата переброска подразделений миротворцев, сыгравших большую роль в стабилизации ситуации. Коллективные миротворческие силы ОДКБ не принимали участия в боевых операциях. Их миссия заключалась в охране стратегических и социально значимых объектов, аэропортов и военных аэродромов, телекоммуникационных комплексов, организаций связи и предприятий коммунального хозяйства. Пресс-служба Минобороны РК

Как уточняется, присутствие миротворческих сил государств – членов организации позволило высвободить значительную часть сил и средств для непосредственного проведения антитеррористической операции, способствовало снижению активности экстремистов.

Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов поблагодарил коллег, секретариат и объединенный штаб ОДКБ за оказанную помощь и слаженную работу.

Коллективные силы ОДКБ были задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств – членов организации впервые за 30 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности.

Данная операция войдет в историю ОДКБ не только как успешный пример применения на деле механизмов, отработанных в ходе многолетнего сотрудничества, но и как реальное подтверждение союзнического духа и боевого братства. Пресс-служба Минобороны РК

Участники заседания отметили востребованность и эффективность ОДКБ в качестве механизма обеспечения стабильности и безопасности государств-партнеров. В связи с возникновением очагов нестабильности по периметру зоны ответственности организации участники встречи обсудили вопросы оптимизации сроков реагирования на кризисные ситуации и повышения оперативности в принятии решений.

По итогам внеочередного заседания главы военных ведомств подписали совместное решение совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств – членов организации с территории Казахстана в пункты постоянной дислокации.