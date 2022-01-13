Жителям столицы разрешили встречать и провожать пассажиров во время комендантского часа

«Обязательное условие – наличие билетов на руках (фото) и документов, удостоверяющих личность», – сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана со ссылкой на комендатуру города.

Данные меры приняты для удобства пассажиров.

Также в целях доставки пассажиров во время комендантского часа ранее Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата города и ТОО «CTS» запустили спецрейсы маршрутных автобусов сообщением Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев – вокзал «Нурлы жол», которые курсируют с 21:00 до 06:00.

В комендатуре напомнили, что в столице с 23:00 до 07:00 действует комендантский час. Астанчанам запрещается выходить на улицу. Город в круглосуточном режиме патрулируют правоохранительные органы.