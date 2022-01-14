Убийцу Роберта Кеннеди отказались выпускать по УДО

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказал в условно-досрочном освобождении Сирхану Сирхану, убийце Роберта Кеннеди, передает The Guardian.

Комиссия по УДО постановила, что палестинец не представляет опасности для общества.

Дуглас Кеннеди, которому был год в момент смерти отца, присутствовал на прошлогоднем слушании и призвал к освобождению Сирхана. Еще один сын Роберт Ф. Кеннеди младший также недавно призвал губернатора подписать помилование. Пол Шрейд, пострадавший при стрельбе в 1968 году, также выступал за его освобождение.

Однако шестеро из девяти его детей сенатора Кеннеди выступили против его освобождения, включая Рори Кеннеди, которая никогда не встречалась со своим отцом. Жена убитого сенатора также выступала за то, чтобы он оставался в тюрьме,.

Сирхану первоначально грозил смертный приговор за убийство Кеннеди в 1968 году, который был сенатором-демократом США от Нью-Йорка и бывшим генеральным прокурором США. Он был убит в отеле "Амбассадор" в Лос-Анджелесе.

Сирхану, палестинцу, иммигрировавшему из Иордании, было 24 года, когда он убил Кеннеди. Комиссии по условно-досрочному освобождению ранее отказывали ему в освобождении более десяти раз.

В 2020 году губернатор Ньюсом отклонил УДО Лесли Ван Хутен, которая была членом секты Чарльза Мэнсона.