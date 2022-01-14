Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:33 14.01.2022

Еще три области Казахстана перешли в «красную» зону

Ухудшение ситуации с КВИ Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 января предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области перешли в «красную» зону матрицы оценки.

  • В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

  • В «желтой» зоне: Алматинская, Жамбылская, Костанайская области.

  • В «зеленой» зоне: Туркестанская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

Регионы Казахстана КВИ

Фото: МВК по нераспространению COVID-19

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Самат Абиш остается первым зампредом КНБ
14.01.2022
В Алматы ужесточают карантин
14.01.2022
В Казахстане число заболевших COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч
14.01.2022
Еще три области Казахстана перешли в «красную» зону
14.01.2022
Марат Бекетаев назначен советником премьер-министра РК
14.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости