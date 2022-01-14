08:33 14.01.2022
Еще три области Казахстана перешли в «красную» зону
Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 января предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.
Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области перешли в «красную» зону матрицы оценки.
В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.
В «желтой» зоне: Алматинская, Жамбылская, Костанайская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
Фото: МВК по нераспространению COVID-19