11:21 14.01.2022
Курс доллара вырос на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 434,59 тенге (+0,90), передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436-437,8 тенге, евро – 496-502 тенге, рос. рубль – 5,75-5,9 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 14 января.
Февральские фьючерсы на нефть WTI понизились на 029%, составив $81,88 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 0,08% — до $84,40 за баррель.