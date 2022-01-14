Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:21 14.01.2022

Курс доллара вырос на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 434,59 тенге (+0,90), передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436-437,8 тенге, евро – 496-502 тенге, рос. рубль – 5,75-5,9 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 14 января.

Февральские фьючерсы на нефть WTI понизились на 029%, составив $81,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 0,08% — до $84,40 за баррель.

Лариса Черненко
KASE Казахстан
Самат Абиш остается первым зампредом КНБ
14.01.2022
В Алматы ужесточают карантин
14.01.2022
В Казахстане число заболевших COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч
14.01.2022
Еще три области Казахстана перешли в «красную» зону
14.01.2022
Марат Бекетаев назначен советником премьер-министра РК
14.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости