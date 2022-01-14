Курс доллара вырос на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436-437,8 тенге, евро – 496-502 тенге, рос. рубль – 5,75-5,9 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 14 января.

Февральские фьючерсы на нефть WTI понизились на 029%, составив $81,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 0,08% — до $84,40 за баррель.