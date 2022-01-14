Фрэнсис Нганну: Я больше не буду драться за полмиллиона долларов

Камерунский файтер смешанных единоборств Фрэнсис Нганну в интервью ESPN сказал, что больше не собирается драться за призовые по своему предыдущему контракту. Боец считает, что ему мало платят.

Я больше не буду драться за 500 000 или 600 000 долларов. С этим покончено. Я принял этот бой по личным причинам, потому что хочу убедиться. Независимо от того, справедливо ли это, я не буду проводить бои по этому контракту. Фрэнсис Нганну

Фрэнсис рассчитывает на повышение зарплаты со стороны UFC. Примут ли новые условия от чемпиона руководители американского промоушена, станет известно после 22 января. В этот день Нганну будет защищать свой пояс против француза Сириля Гана на UFC 270, который состоится в Анахайме.

Помимо этого, Фрэнсис Нганну планирует перейти в профессиональный бокс.