Минивэн и легковушка столкнулись на трассе в Атырауской области

Об этом сообщили в областном департаменте полиции.

14 января около 11:30 на 15 км трассы Кульсары – Бейнеу столкнулись автомобили Honda Odyssey, состоящий на учете в Армении, и «ВАЗ-2115», состоящий на учете в РФ. Пресс-служба ДП Атырауской области

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

В результате ДТП на месте погибли водитель1996 г.р. и три пассажира автомобиля «ВАЗ-2115»; водитель и пассажир второго авто доставлены в больницу Жылыойского района. В результате полученных травм пассажир скончался в больнице.

В настоящее время начато расследование. Пресс-служба ДП Атырауской области

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области