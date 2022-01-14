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Законодательство РК
14:17 14.01.2022

Минивэн и легковушка столкнулись на трассе в Атырауской области

атырауская область, трасса, дтп Фото: Пресс-служба ДП Атырауской области
В Атырауской области столкнулись минивэн и легковушка, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в областном департаменте полиции.

14 января около 11:30 на 15 км трассы Кульсары – Бейнеу столкнулись автомобили Honda Odyssey, состоящий на учете в Армении, и «ВАЗ-2115», состоящий на учете в РФ.Пресс-служба ДП Атырауской области

атырауская область, трасса, дтп

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

В результате ДТП на месте погибли водитель1996 г.р. и три пассажира автомобиля «ВАЗ-2115»; водитель и пассажир второго авто доставлены в больницу Жылыойского района. В результате полученных травм пассажир скончался в больнице.

В настоящее время начато расследование.Пресс-служба ДП Атырауской области

атырауская область, трасса, дтп

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

Установлено, что водитель автомашины «ВАЗ-2115» не имел права управления транспортным средством.

Динара Халдарова
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