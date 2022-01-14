14:17 14.01.2022
Минивэн и легковушка столкнулись на трассе в Атырауской области
Фото: Пресс-служба ДП Атырауской области
Об этом сообщили в областном департаменте полиции.
14 января около 11:30 на 15 км трассы Кульсары – Бейнеу столкнулись автомобили Honda Odyssey, состоящий на учете в Армении, и «ВАЗ-2115», состоящий на учете в РФ.Пресс-служба ДП Атырауской области
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
В результате ДТП на месте погибли водитель1996 г.р. и три пассажира автомобиля «ВАЗ-2115»; водитель и пассажир второго авто доставлены в больницу Жылыойского района. В результате полученных травм пассажир скончался в больнице.
В настоящее время начато расследование.Пресс-служба ДП Атырауской области
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
Установлено, что водитель автомашины «ВАЗ-2115» не имел права управления транспортным средством.