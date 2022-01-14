Аскар Умаров: Я с большим уважением отношусь к России

По его словам, обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел.

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Аскар Умаров с большим уважением относится к России, традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Он прекрасно владеет русским языком и связан с русской культурой.

Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости, наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана. Аскар Умаров

По его словам, Великая Отечественная война – это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей. Она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечают День Победы.

Как отметил министр, тема «языковых патрулей» – это не всеобщий тренд и уже получила свою правовую оценку. В действительности в Казахстане на сегодня казахский язык не нуждается в агрессивном продвижении в силу исторических и демографических факторов. Государственный язык развивается и широко применяется во всех сферах жизни.

В целом, еще раз подчеркну, что в нашей стране с большим уважением относятся ко всем языкам и традициям народов, которые проживают в Казахстане. А русский язык присутствует в ежедневной жизни. Аскар Умаров

Также он высказался о переходе казахского алфавита на латиницу.

В своей истории мы уже применяли латиницу в начале ХХ века. По сути, это не новшество. Обсуждения перехода на латиницу находятся исключительно в плоскости развития казахской письменности, и эти дискуссии направлены на удобство в применении языка с учетом развития информационных технологий и особенных букв и звуков, которые есть в нашем языке. Так что политизация данного вопроса не имеет под собой никаких оснований. Аскар Умаров

На сегодня моя задача состоит в том, чтобы ответственно и продуктивно выполнять свою работу, в первую очередь, поручения и задачи, обозначенные президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Министерство информации и общественного развития будет регулярно сообщать о своих проектах, инициативах и результатах работы.

Вы, в том числе российские зрители и читатели, можете подписаться на наши социальные сети, следить за сайтом государственного органа и получать информацию из первых уст. Это в определенной степени послужит гарантией отсутствия искажения информации и даст представление о деятельности министерства и его руководителя. Я являюсь обычным человеком со своими недостатками и где-то достоинствами. А теперь еще и с огромной ответственностью. Аскар Умаров

Министр информации и общественного развития Аскар Умаров рассказал, как отреагировали казахстанцы на обращение президента в ОДКБ за поддержкой.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за поддержкой в рамках соглашений, заключенных между странами – членами Организации, чтобы использовать ресурсы ОДКБ для нормализации обстановки в стране. Это было на тот момент жизненно необходимо, учитывая масштаб атак на города Казахстана и организованность преступных группировок.